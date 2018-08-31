Роскомнадзор не станет блокировать «Яндекс.Видео»

Роскомнадзор в ходе проверки установил, что оснований для ограничения доступа к сервису «Яндекс.Видео» в настоящий момент нет. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу.
Накануне в надзорное ведомство поступили уведомления от «Яндекса» о выполнении требований суда, указывает «Интерфакс». Речь идет о требованиях, перечисленных в определениях Мосгорсуда о принятии обеспечительных мер по защите авторских прав на продукцию телеканалов холдинга «Газпром-медиа».
Ранее в «Яндексе» сообщили, что удалили спорный контент из поисковой выдачи. В компании объяснили, что таким образом хотят защитить от блокировки весь «Яндекс». В то же время в компании продолжают считать требования «Газпром-медиа» и Роскомнадзора необоснованными. В свою очередь в «Газпром-медиа» заявили, что подадут к «Яндексу» иск о защите прав на контент.
Напомним, телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер» (входят в «Газпром-медиа») потребовали удалить пиратский контент из «Яндекс.Видео». Суд удовлетворил это заявление. После этого Роскомнадзор дал «Яндексу» три дня на удаление контента, пригрозив полностью заблокировать сервис.
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