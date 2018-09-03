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03.09.18 / 15:36 Новости / Петербург и Ленобласть

Ленобласть готова к отопительному сезону на 85%

В частности, уже сформированы 600 аварийных бригад

Фото: maloarhangelsk.ru

Готовность Ленинградской области к новому отопительному сезону составляет более 85%, а запасы топлива сформированы на 70%. Об этом в понедельник сообщили в правительстве региона.

В частности, предприятия ТЭК и ЖКХ уже сформировали почти 600 бригад для предупреждения и ликвидации аварий. Они обеспечены необходимыми материалами и оборудованием, также закуплены более 400 генераторов.

Добавим, в этом году на подготовку объектов ТЭК и ЖКХ к осенне-зимнему периоду в консолидированном бюджете Ленобласти заложено порядка 2,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что Ленобласть выделила 175 млн рублей на подготовку котельных к зиме. Субсидии распределили между 28 муниципальных образований, подавших заявки. Такую же сумму на ремонт котельных власти региона направили в марте.

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