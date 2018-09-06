Силуанов исключил изъятие сверхприбыли у бизнеса По его словам, задача властей – помочь компаниям инвестировать в российскую экономику

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что изъятия сверхдоходов у бизнеса не будет. Об этом он сообщил на Московском финансовом форуме в четверг.

«Никакого изъятия сверхдоходов не будет», — ответил Силуанов на заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о негативных для экономики последствиях такого хода. По словам Силуанов, задача властей – помочь компаниям инвестировать в российскую экономику, передает ТАСС.

Напомним, идея изъятия сверхдоходов у бизнеса принадлежит помощнику президента Андрею Белоусову. Он предложил изымать сверхприбыль у металлургических и химических компаний и направлять эти средства на исполнение майских указов президента. В список компаний, составленный Белоусовым, вошли 14 организаций. Впоследствии состоялась встреча Силуанова и Белоусова с представителями бизнеса, где пришли к решению найти способы вовлекать бизнес в государственные проекты.