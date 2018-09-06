Все новости

06.09.18 / 18:36 Новости / Россия и мир / Экономика

Силуанов исключил изъятие сверхприбыли у бизнеса

По его словам, задача властей – помочь компаниям инвестировать в российскую экономику

Сюжет:

Фото АБН

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что изъятия сверхдоходов у бизнеса не будет. Об этом он сообщил на Московском финансовом форуме в четверг.

«Никакого изъятия сверхдоходов не будет», — ответил Силуанов на заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о негативных для экономики последствиях такого хода. По словам Силуанов, задача властей – помочь компаниям инвестировать в российскую экономику, передает ТАСС.

Напомним, идея изъятия сверхдоходов у бизнеса принадлежит помощнику президента Андрею Белоусову. Он предложил изымать сверхприбыль у металлургических и химических компаний и направлять эти средства на исполнение майских указов президента. В список компаний, составленный Белоусовым, вошли 14 организаций. Впоследствии состоялась встреча Силуанова и Белоусова с представителями бизнеса, где пришли к решению найти способы вовлекать бизнес в государственные проекты.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,152 seconds.