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11.09.18 / 10:21 Новости / Россия и мир / Экономика

Акции «Русала» подешевели после новости о возможном сокращении производства

Например, в зоне риска предприятия в Сибири

Фото АБН

Акции UC Rusal подешевели на 7% в ходе торгов Гонконгской биржи после новостей о возможном сокращении производства. Торги проходят во вторник.

К 8 утра акции начали коррекцию, в итоге снижение составляло 4,5%. Акции компании падали в цене до 1,64 гонконгского доллара.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал о возможности дальнейшего сокращения производства «Русала». В зоне риска – предприятия в Сибири. Окончательного решения пока нет, отмечает издание. «Русал» из-за апрельских санкций США не смог заключать контракты на 2019 год.

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