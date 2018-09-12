Комитет по благоустройству закрыл несколько садов и скверов Петербурга из-за шторма Их отроют после снятия штормового предупреждения

Комитет по благоустройству Петербурга закрыл несколько садов и скверов города из-за шторма. Об этом ведомство сообщило в среду.

Комитет закрыл для посещения Таврический, Овсянниковский, Декабристов, Никольский, Лопуховский, Казанский и Некрасовский сады. Также недоступен Екатерининский сквер. В ведомстве отметили, что закрыли только парки с оградой.

Напомним, накануне ГУ МЧС по Петербургу предупредило о штормовом ветре. Согласно прогнозу, скорость ветра должна составить 15-20 м/с. Дорожники города сформировали авариные бригады. Аналогично поступили и в садово-парковых предприятиях.