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12.09.18 / 13:54 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Комитет по благоустройству закрыл несколько садов и скверов Петербурга из-за шторма

Их отроют после снятия штормового предупреждения

Фото АБН

Комитет по благоустройству Петербурга закрыл несколько садов и скверов города из-за шторма. Об этом ведомство сообщило в среду.

Комитет закрыл для посещения Таврический, Овсянниковский, Декабристов, Никольский, Лопуховский, Казанский и Некрасовский сады. Также недоступен Екатерининский сквер. В ведомстве отметили, что закрыли только парки с оградой.

Напомним, накануне ГУ МЧС по Петербургу предупредило о штормовом ветре. Согласно прогнозу, скорость ветра должна составить 15-20 м/с. Дорожники города сформировали авариные бригады. Аналогично поступили и в садово-парковых предприятиях.

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