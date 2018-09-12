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12.09.18 / 18:59 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Албин провел завершающее заседание по подготовке изменений в Генплан Петербурга

Некоторые территории переведут в другие зоны

Фото АБН

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин провел завершающее заседание комиссии по подготовке изменений в Генплан Петербурга. Об этом в среду сообщили в аппарате вице-губернатора.

Комиссия поддержала предложение по переводу двух земельных участков из зоны всех видов общественно-деловой застройки (зона Д) в зону объектов производственного, транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры с включением объектов общественно-деловой застройки (зона ПД). Также комиссия поддержала предложение об установлении зоны Д для территории завода «Севкабель».

Кроме этого, участники заседания рекомендовали комиссии по городскому хозяйству и имущественным вопросам ЗакСа продолжить анализ предложений об учете в Генплане утраченных кладбищ. Также комиссии поручено выработать возможные варианты учета захоронений в плане. Помимо этого, геолого-геодезическому отделу комитета по градостроительству и архитектуре поручили оказать техническую поддержку данной работе.

Отметим, ранее в среду директор Центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов сообщил о другом решении комиссии по подготовке изменения в Генплан. Речь идет о внесении поправок, которые позволяют создать парк на Смоленке около ЗСД. Ранее на этом месте планировали построить «Театр песни». Одобрить поправки в Генплан должно ЗакС города до конца текущего года.

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