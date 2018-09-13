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13.09.18 / 20:54 Новости / Россия и мир

ЕЦБ, МВФ и ВЭФ. Итоги четверга

ЕЦБ не стал менять основные процентные ставки. МВФ оставил прежним прогноз по росту ВВП России на 2018 и 2019 годы. А в рамках ВЭФ было подписано 175 проектов на общую сумму порядка 2,9 трлн рублей.

Коллаж АБН

Совет управляющих Европейского Центробанка (ЕЦБ) решил сохранить процентную ставку по операциям рефинансирования на уровне 0%, по маржинальным кредитам – 0,25%, а по депозитам – 0,4%. Совет ЕЦБ ожидает, что основные процентные ставки останутся на этих уровнях как минимум до лета 2019 года.

Международный валютный фонд (МВФ) оставил прежним прогноз по росту ВВП России на 2018 и 2019 годы. Рост составит 1,7% и 1,5% соответственно, по мнению авторов документа, российская экономика восстанавливается после рецессии 2015–2016 годов​​​.

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке было подписано 175 проектов на общую сумму порядка 2,9 трлн рублей. Среди наиболее значимых соглашений — проект создания горно-промышленного предприятия на базе Баимской рудной зоны на Чукотке.

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение людей по причине достижения ими предпенсионного возраста. Согласно документу, нарушителям будет грозить штраф до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев.

Грузов для перевозки по мосту на Сахалин недостаточно для окупаемости дорогостоящего проекта. Ранее предполагалось, что мост свяжет Сахалин с материковой частью России.

Европейский суд отказал ряду российских компаний и банков в аннулировании санкций Евросоюза (ЕС). Санкции оспаривали Сбербанк, ВТБ и «Внешэкономбанк», а также «Роснефть», «Газпромнефть» и «Алмаз-Антей».

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