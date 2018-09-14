Volkswagen возвращает хэтчбек Golf в России Авто будет стоить от 1,43 млн рублей

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на обновленный хэтчбек Volkswagen Golf седьмого поколения. Об этом в компании рассказали в пятницу.

На российском рынке авто будет доступно в четырех комплектациях — Trendline, Comfortline, R-Line и Highline. Цены на новинку стартуют с 1,43 млн рублей, а топовая версия обойдется минимум в 1,65 млн рублей.

Обновленный Volkswagen Golf оснащен бензиновым двигателем 1,4 л — мощностью 125 л.с. и 150 л.с. Теперь автомобиль получил двухфазный климат-контроль Climatronic, цифровую приборную панель, трехспицевое рулевое колесо и новые сиденья. Кроме того, авто оборудовано системой страт-стоп, датчиками парковки спереди и сзади и рядом других функций.

Добавим, в России продажи Volkswagen Golf были прекращены в 2016 году. По итогам прошлого года в Европе было продано около 483 тыс. автомобилей этой модели. Год к году показатель снизился на 2%.