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01.10.18 / 21:05 Новости / Россия и мир

Нобелевка, пенсии и российские миллиардеры. Итоги понедельника

Нобелевский комитет озвучил имена обладателей премии в области медицины и физиологии. Россиян собираются автомаически перевести к новой индивидуальной системе пенсионного капитала. А российские миллиардеры в 2018 году заработали более $18 млрд.

Коллаж АБН

Нобелевскую премию в области медицины и физиологии вручили американскому ученому Джеймсу Эллисону и японскому ученому Тасуку Хондзё за работы в области терапии рака. Открытия лауреатов стали основой для создания препаратов на базе антител, которые связываются с белками на поверхности лимфоцитов или раковых клеток, — ипилимумаба и ниволумаба.

Минфин и ЦБ планируют подключать россиян к системе индивидуального пенсионного капитала автоматически. Концепция ИПК подразумевает внесение взносов на накопительную часть пенсии самим работником вместо работодателя, по умолчанию размер взноса составляет 6% от зарплаты. При этом Митруд РФ не видел итогового варианта законопроекта о накопительной пенсионной системе.

Совокупный капитал российских долларовых миллиардеров с начала текущего года увеличился на $18,5 млрд. Леонид Михельсон, глава «Новатека», заработал за этот период $4,93 млрд; на втором месте – глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, он заработал $2,55 млрд с начала года.

Котировки нефти эталонной марки Brent поднялись на бирже выше отметки $84 за баррель впервые за четыре года. Максимума на этот день она достигла в 18:52 с ценой $84,67.

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