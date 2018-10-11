В Красносельском районе Петербурга ночью горела храм-часовня Пострадавших нет

В Красносельском районе Петербурга ночью горела храм-часовня. Об этом в четверг сообщили в ГУ МЧС по городу.

В ведомстве отметили, что сообщение о возгорании поступило в 3:10 часов. Спасатели ликвидировали пожар в 5:20 часов. По информации МЧС, обгорела внешняя сторона деревянной стены. Площадь – 15 кв.м. Пострадавших не было.

Отметим, часовня построена в 1848-1849 годах. В советское время там размещался морг. По информации архитектурного сайта Петербурга Citywalls, в 2006 году реставрационная комиссия решила разобрать ветхое здание и воссоздать точную копию. Новая часовня на том же месте появилась в марте 2008 года.