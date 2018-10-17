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17.10.18 / 18:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась на понижении

Индекс Мосбиржи - 2411,42; РТС - 1162,79

биржа

Фото АБН

Московская биржа в среду закрылась на понижении. Индекс Мосбиржи упал на 0,24% до 2411,42 пункта. Индекс РТС снизился на 0,26% и составил 1162,79 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук отметил, что в среду утром российский фондовый рынок попытался развить начатый накануне рост. Но надолго энтузиазма не хватило, во второй половине дня индексы откатились вниз. Аналитик отметил, что рубль смотрелся достаточно слабо на фоне снижения нефтяных цен. Не помогли даже налоговый период и позитивные итоги сегодняшнего размещения ОФЗ Минфином (спрос превысил предложение в 3 раза и выпуск был размещён выше рынка).

На фоне слабости рубля лучше рынка в среду смотрелись акции металлургического сектора («Северсталь», «НЛМК»), а также «Алроса». Последняя довольно быстро закрыла дивидендный гэп. Это свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к этой бумаге, считает Ткачук. В лидерах снижения акции «Газпром нефти» (-3%), но после роста на 25% за месяц коррекция вниз выглядит закономерной. Учитывая вероятное увеличение дивидендов, акции компании сохраняют потенциал роста. Похожая ситуация в акциях «Распасдской», откатившихся сегодня вниз на 1,5% после роста на 25% за месяц.

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