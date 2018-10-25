Беглов сообщил о готовности Петербурга принять чемпионат мира по волейболу 2022 года Есть вся инфраструктура и опыт

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил о готовности города принять чемпионат мира по волейболу 2022 года. Соответствующее заявление он сделал в четверг на встрече с министром спорта России Павлом Колобковым.

Беглов отметил, что Петербург имеет большой опыт по проведению масштабных спортивных мероприятий. Также в городе уже имеется необходимая инфраструктура, которая соответствует международным требованиям и стандартам. Кроме этого, Беглов подтвердил данные ранее обязательства по проведению в Петербурге чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Напомним, в мае вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что Россия будет претендовать на проведения ЧМ по хоккею в 2023 году. Мероприятие предложено провести в Петербурге. Решение будет принято в следующем году. Добавим, в текущем году Петербург был один из городов, который принимал чемпионат мира по футболу.