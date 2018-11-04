ГУ МЧС предупредило о гололедице и тумане в Ленобласти в понедельник И во вторник

В ночь на понедельник и в утренние часы в Ленинградской области ожидается туман, а на дорогах гололедица. Об этом в воскресенье предупредили в ГУ МЧС по региону.

При этом во вторник, 6 ноября, в области также будет местами туман. В связи с этим спасатели рекомендуют автомобилистам быть особенно осторожными и соблюдать скоростной режим.

Добавим, по данным Северо-Западного УГМС, в понедельник в Ленобласти будет облачно, преимущественно без дождей. Температура воздуха днем поднимется до 3-8 градусов тепла. Ветер усилится до 3-8 м/с.