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04.11.18 / 16:13 Новости / Петербург и Ленобласть

ГУ МЧС предупредило о гололедице и тумане в Ленобласти в понедельник

И во вторник

Фото spokoino.ru

В ночь на понедельник и в утренние часы в Ленинградской области ожидается туман, а на дорогах гололедица. Об этом в воскресенье предупредили в ГУ МЧС по региону.

При этом во вторник, 6 ноября, в области также будет местами туман. В связи с этим спасатели рекомендуют автомобилистам быть особенно осторожными и соблюдать скоростной режим.

Добавим, по данным Северо-Западного УГМС, в понедельник в Ленобласти будет облачно, преимущественно без дождей. Температура воздуха днем поднимется до 3-8 градусов тепла. Ветер усилится до 3-8 м/с.

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