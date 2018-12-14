Минприроды ожидает дефицит алмазов в России Из-за истощения существующих месторождений

В Минприроды РФ считают, что алмазы в России могут стать дефицитом в будущем. Об этом в пятницу заявил руководитель ведомства Дмитрий Кобылкин.

Министр связал это с истощением существующих месторождений, цитирует ТАСС. «Таких уникальных месторождений, как «Мир», и таких, как в Якутии, все меньше и меньше», — подчеркнул он.

Однако, по словам Кобылкина, «серьезный потенциал» есть у Карелии. В настоящее время в регионе проводятся изыскания на алмазы на Зареченско-Соколоозерской площади. Объем финансирования проекта оценивается в 171 млн рублей, добавил он. Кроме того, на 2020 год намечен старт поисковых работ в пределах Сортавальской площади с планируемым финансированием в 300 млн рублей.

Добавим, в конце октября в Якутии запустили алмазное месторождение «Верхне-Мунское». Его запасы оцениваются в 44 млн карат, а мощность – в 2 млн карат алмазов в год. Оператором месторождения стала «Алроса».