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20.12.18 / 21:49 Новости / Россия и мир

Нефть, Путин и ГИБДД. Итоги четверга

Цена на нефть опустилась до уровня сентября 2017 года. Путин рассказал о первом с 2011 года профицитном бюджете. ГИБДД поддержало идею сдачи ПДД при замене прав. А «Промсвязьбанк» готовится к отключению от Visa и Mastercard на случай санкций.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года. А по фиксингу на 12:35 по московскому времени, февральские контракты на Brent подорожали до $55,63 за баррель (-2,894%).

А президент РФ Владимир Путин рассказал о первом с 2011 года профицитном федеральном бюджете. По его словам, последние данные показывают, что профицит бюджета составит к концу года 2,1% ВВП.

Начальник ГИБДД РФ Михаил Черников назвал «хорошей инициативой» предложение проверять водителей на знание правил дорожного движения (ПДД) при замене прав. Это происходит раз в 10 лет.

«Промсвязьбанк» сократил до минимума обеспечительные депозиты в пользу международных платежных систем Visa и Mastercard на случай введения санкций. Однако банк продолжает работать с международными платежными системами, поскольку повода для прекращения работы нет.

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