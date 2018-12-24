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24.12.18 / 20:40 Новости / Россия и мир / Экономика

«Траст Птицеводческий холдинг» купил группу компания «Здоровая ферма»

Сумма неизвестна

Фото ГК «Здоровая ферма»

Дочерняя компания банка «Траст» — «Траст Птицеводческий холдинг» — купила уральскую группу компания «Здоровая ферма». Об этом стало известно в понедельник из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

«Траст Птицеводческий холдинг» купил 100% группы компаний у предпринимателя Микаила Шишханова, передает «Интерфакс». Сумма сделки не раскрывается.

В «Здоровой ферме» заявили, что предполагается финансовое оздоровление бизнеса, адаптация производства под потребности потребителей и развитие производственных мощностей. В «Трасте» отметили, что планируется развивать присутствие продукции «Здоровая ферма» в России и ее экспортный потенциал.

Отметим, Шишханов приобрел группу компаний в июне текущего года. «Здоровая ферма» занимается производством мясной продукции, яиц и комбикорма. Добавим, в июле текущего года «Траст» объединился с «Рост банком». Компания «Траст Птицеводческий холдинг» зарегистрирована в октябре 2018 года.

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