«Траст Птицеводческий холдинг» купил группу компания «Здоровая ферма» Сумма неизвестна

Дочерняя компания банка «Траст» — «Траст Птицеводческий холдинг» — купила уральскую группу компания «Здоровая ферма». Об этом стало известно в понедельник из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

«Траст Птицеводческий холдинг» купил 100% группы компаний у предпринимателя Микаила Шишханова, передает «Интерфакс». Сумма сделки не раскрывается.

В «Здоровой ферме» заявили, что предполагается финансовое оздоровление бизнеса, адаптация производства под потребности потребителей и развитие производственных мощностей. В «Трасте» отметили, что планируется развивать присутствие продукции «Здоровая ферма» в России и ее экспортный потенциал.

Отметим, Шишханов приобрел группу компаний в июне текущего года. «Здоровая ферма» занимается производством мясной продукции, яиц и комбикорма. Добавим, в июле текущего года «Траст» объединился с «Рост банком». Компания «Траст Птицеводческий холдинг» зарегистрирована в октябре 2018 года.