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25.12.18 / 21:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Цена на нефть, добыча газа и инфляция. Итоги вторника

Нефть продолжает дешеветь: марка Brent во вторник упала до $50,43 за баррель. В это время министр энергетики России Александр Новак сообщил о рекордной добыче газа в 2018 году и пообещал Европе бесперебойную поставку «голубого топлива». Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал об инфляции к концу года и об временном отказе от ИПК.

Коллаж АБН

Цена на нефть Brent «просела» на 6,7% в ходе торгов вторника. Нефть WTI опустилась на 7,5%.

Глава Минэнерго РФ гарантировал поставки газа в Европу независимо от соглашения с Киевом. Он добавил, что европейские потребители «будут обеспечены необходимыми объемами».

Силуанов: Разговор об ИПК пришлось отложить из-за негативной реакции на повышение пенсионного возраста. Он надеется запустить систему в 2020 году.

Минфин: Инфляция по итогам года составит 4-4,1%. По словам министра, ВВП составит 1,8%.

Россия в текущем году добыла рекордный объем газа. Российские организации добыли  733 млрд куб.м.

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