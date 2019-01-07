СМИ: В немецком Хайдьбронне провели обыски в рамках расследования хакерской атаки Ее жертвами стали немецкие политики

В немецком городе Хайльбронне провели обыски в рамках расследования дела о хакерской атаке. Об этом стало известно в понедельник.

Об обысках сотрудниками федерального ведомства уголовной полиции передает телеканал ARD со ссылкой на источники. Обыск прошел в одой из квартир Хайльбронна. Проживающий в квартире 19-летний юноша проходит по делу свидетелем. Он ране сообщил, что знаком с хакером, которого подозревают в причастности к хакерской атаке.

Напомним, ранее СМИ передавали, что в Интернете были опубликованы данные сотен немецких политиков. Под атаку попали все партии Бундестага, кроме партии «Альтернатива для Германии». В результате были «слиты» в Сеть письма с личных аккаунтов электронной почты политиков, номера телефонов и личные адреса.