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10.01.19 / 15:50 Новости / Петербург и Ленобласть

Главгосэкспертиза выдала заключение на проект продолжения Красносельско-Калининской линии метро Петербурга

От станции «Обводный канал-2» до станции «Полюстровский проспект-1»

метро

Фото АБН

Главгосэкспертиза России выдала заключение по результатам экспертизы обоснования инвестиций на строительство продолжения Красносельско-Калининской линии метрополитена Петербурга. Об этом в ведомстве сообщили в четверг.

Речь идет об участке от станции «Обводный канал-2» до станции «Полюстровский проспект-1». Предполагается, что на этом участке построят пять станций глубокого заложения: «Лиговский проспект-2», «Знаменская», «Суворовская-1», «Смольный» и «Полюстровский проспект-1».

При этом на части станций планируется организовать пересадочные узлы. Так, с «Лиговского проспекта-2» — на действующую станцию «Лиговский проспект», а со станции «Знаменская» — на станции «Площадь Восстания» и «Маяковская».

В свою очередь на станциях «Суворовская-1» и «Полюстровский проспект-1» планируется создание пересадок на перспективные линии метрополитена. В Главстройэкспертизе уточнили, что строительная длина участка составляет около 7 км в двухпутном исчислении. Об объеме одобренных инвестиций не сообщается.

Добавим, осенью прошлого года КРТИ определил проектировщиков для Красносельско-Калининской и Кольцевой линий метро. Речь идет о разработке планов территорий для этих участков. Победителем первого конкурса стало ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Севзапинжтехнология» и АО «Институт Стройпроект».

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