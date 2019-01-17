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17.01.19 / 20:21 Новости / Петербург и Ленобласть

В пожаре на Ленинском проспекте погибли три человек

А не один, как сообщали до этого

В пожаре в типографском комплексе на Ленинском проспекте погибли три человека. Об этом в четверг сообщили в СК по Петербургу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Тепкрь его переквалифицировали на ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожости двум и более лицам. На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления СК по Петербургу Александр Клаус.

Пожар начался около 16:00. В здании рухнуло перекрытие, на тушение выехали более сотни пожарных. К месту происшествия приехал и временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

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