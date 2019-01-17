В «Пулково» прокомментировали обещание «Победы» отменить международные рейсы Сказали, что официальных документов не получали

Управляющая компания аэропорта «Пулково» «Воздушные ворота Северной столицы» прокомментировала обещание авиакомпании «Победа» отменить с апреля все международные рейсы. Сообщение «Пулково» поступило АБН в четверг.

«Официальных уведомлений о несогласии с процедурой досмотра службами авиационной безопасности аэропорта «Пулково» оператор аэропорта от авиакомпании «Победа» не получал», — сообщили в пресс-службе оператора аэропорта. «Воздушные ворота Северной столицы» выполняют все обязательства по договорам с авиакомпанией по обслуживанию пассажиров и воздушных судов, добавили в «ВВСС».

В аэропорту также подчеркнули, что досмотр самолетов службой авиационной безопасности аэропорта регламентируется законодательством и осуществляется по требованиям безопасности, утвержденным Ространснадзором, МВД, Росавиацией, пограничной и таможенной службами. «Оператор аэропорта не уполномочен принимать решения и комментировать действия, лежащие в сфере ответственности государственных органов власти и контролирующих органов на территории аэропорта», — сказали в «Пулково», а также предложили создать рабочую группу для разработки процедуры досмотра воздушных судов, удовлетворяющей требованиям всех сторон.

«С 14 января 2019 года задержек на рейсах авиакомпании «Победа» по вине службы авиационной безопасности аэропорта Пулково не было, что подтверждается отчетами о регулярности полетов», — заявили в пресс-службе. Также сотрудники аэропорта сообщили, что рейс в Калининград 17 января был задержан из-за действий экипажа воздушного судна. Как отметили в «Пулково», при досмотре самолета экипаж отказался открывать для досмотра отсеки, обязательные для досмотра по требованиям безопасности, и отказался подписывать акт по факту неоткрытия отсеков экипажем.

Напомним, в четверг авиакомпания «Победа» распространила сообщение об отмене международных вылетов из Петербурга в период с апреля 2019 года. При этом вылеты в Лондон прекращаются с середины марта. Авиакомпания ссылается на задержки при проверке самолетов перед рейсами, в частности, закрытых кухонных отсеков. В погранслужбе ФСБ говорили о правомерности действий пограничников и возможности наложить на «Победу» штраф.