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23.01.19 / 15:23 Новости / Россия и мир

Медведев рекомендовал «Роскосмосу» «меньше говорить и больше делать»

И «заканчивать с прожектерством»

Фото АБН

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рекомендовал «меньше говорить и больше делать» и «заканчивать с прожектерством». Соответствующее заявление он сделал в среду на совещании о финансово-экономическом состоянии «Роскосмоса» и его подведомственных организаций.

Кроме того, премьер заявил о необходимости заниматься коммерциализацией космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Также следует ускорить строительство наземной инфраструктуры, необходимой для освоения космоса, отметил он.

Вместе с тем Медведев раскритиковал «Роскосмос» за недостаточно эффективное использование инвестиций. По его словам, в 2018 году организация не использовала около 16% бюджетных вложений. Это привело к недозагруженности предприятий и невыполнению ряда научных работ и, как следствие, отставанию в развитии отрасли.

Осенью прошлого года глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «Роскомос» рекордсменом по количеству финансовых нарушений. По его словам, в корпорации, в частности, есть проблемы с дисциплиной, нерациональные траты, а также недочеты при проведении госзакупок. Кроме того, много средств «омертвлено» на недостроенные и простаивающие объекты, отмечал Кудрин.

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