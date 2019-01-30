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30.01.19 / 17:49 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Шарапова снялась с St.Petersburg Ladies Trophy из-за старой травмы

За неполные два года теннисистка покинула 14 турниров

Россиянка Мария Шарапова снялась с турнира St.Petersburg Ladies Trophy из-за травмы плеча. Об этом стало известно в четверг.

Как пишет Спорт-Экспресс», в среду Шарапова должна была играть против россиянки Дарьи Касаткиной. Матч был отменрен. «Спорт-Экспресс» подсчитал, что за неполные два года у Шараповой было 14 отказов от участия в турнирах.

Касаткина автоматически вышла в четвертьфинал. Она проведет игру против победительницы матча Вера Звонарева – Юлия Гергес.

Напомним, после первой победы на петербургском турнире Шарапова говорила, что плечо работает «не на 100%». Спортивные СМИ характеризуют эту травму как «старую».

Призовой фонд турнира — $800 тыс. С 2016 года St.Petersburg Ladies Trophy относится к премьер-серии WTA.

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