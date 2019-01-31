Больше всего сообщений о «минировании» школ зафиксировано в Красносельском районе Всего известно об около 30 случаях

Больше всего анонимных сообщений о «минировании» поступило в школы Красносельского района Петербурга. Об этом в четверг сообщили в городском комитете по образованию.

В ведомстве уточнили, что сообщения поступили на электронные почты образовательных учреждений. Всего известно об около 30 таких сообщений. Эвакуация школ проходит также в Центральном и Калининском районах.

Добавим, в четверг очевидцы также сообщают о массовой эвакуации торговых центров. Предположительно, мероприятия также связаны с сообщениями о минировании зданий.