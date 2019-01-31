«Галс-Девелопмент» нашел покупателя для гостиницы «Пекин» в Москве Стоимость сделки неизвестна

«Галс-Девелопмент» нашел покупателя для гостиницы «Пекин» в Москве. Об этом в четверг сообщили два консультанта на рынке недвижимости и инвестбанкир.

Покупатель – китайская компания Sichuan Railway Investment Group, передает «Коммерсант». В пресс-службе «Галс-Девелопмент» подтвердили изданию продажу гостиницы. В организации отметили, что договор уже подписан. Также пресс-служба подтвердила, что покупателем выступает государственная компания из Китая, но не уточнили название организации.

Отметим, гостиницу достроили в 1958 году. Здание принадлежало мэрии Москвы до 2003 года. На продажу «Пекин» выставили в 2016 году. Общая площадь гостиницы – 26 тыс. кв.м. Всего в отеле 144 номера.