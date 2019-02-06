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06.02.19 / 20:18 Новости / Россия и мир

Инфляция, рубль и ипотека. Итоги среды

В России инфляция в годовом выражении ускорилась до 5% в январе. Песков назвал причину колебаний курса рубля.  Эксперты: в 2019 году на 10% вырастет объем выдачи ипотечного кредита. ЦБ разрешил пенсионным фондам участвовать в IPO.

Коллаж АБН

В России инфляция в годовом выражении ускорилась в январе до 5% из-за повышения НДС и индексации тарифов. С 4,3% в декабре.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о девальвации рубля заявил, что колебания курса отечественной валюты спровоцированы спекулянтами. При этом Песков подчеркнул, что макроэкономически все стабильно.

В 2019 году объем выдачи ипотечного кредита в России увеличится на 10% по сравнению с 2018 годом. При этом замедлятся темпы роста процентной ставки.

Центробанк РФ разрешил пенсионным фондам участвовать в торгах при первом публичном размещении акций российских компаний. Соответствующие поправки внесены в положение об инвестировании пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

 

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