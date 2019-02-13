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13.02.19 / 19:42 Новости / Петербург и Ленобласть

Владелец зловонной цистерны из Лигово увезет ее в ближайшие дни

Пока она находится на спецплощадке ГУП "Экострой"

В ходе расследования был выявлен собственников зловонной цистерны в Лигово. Он в ближайшее время вывезет ее из Петербурга.

Сотрудники комитета по природопользованию и члены Общественной палаты Санкт-Петербурга осмотрели место разлива веществ группы меркаптанов в Лигово.

В течении последних 4 суток специалисты ГУП «Экострой» и ГУП «Пиларн» проводили работы по ликвидации аварийной ситуации,- рассказал первый заместитель председателя комитета Денис Матвеев. Сейчас цистерна загерметизирована и вывезена на спецплощадку ГУП «Экострой», где было произведено взвешивание вещества. Также был установлен собственник груза весом в 1.7 тонны, в ближайшие дни он вывезет ее из Петербурга.

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