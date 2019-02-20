Ботанический сад отметит 305-летний юбилей 22 февраля

305-летний юбилей 22 февраля отметит Ботанический сад. Он появился на Аптекарском острове в 1714 году по указу императора Петра I.
Изначально сад называли Аптекарским огородом, затем Медицинским садом. В 1823 его переименовали в Императорский ботанический сад, сообщает пресс-служба.
Там выращивали лекарственные растения для нужд армии, вели научную деятельность.
Он располагается на территории в 22 с лишним гектаров земли и содержит 80 тысяч образцов растительности.
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