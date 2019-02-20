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20.02.19 / 06:17 Новости / Экономика

Правительство втрое снизило бюджетную субсидию для экспортеров на транспортировку продукции

Против сокращения субсидии уже выступили экспортеры с действующими контрактами

Минпромторг и Российский экспортный центр (РЭЦ) решили снизить компенсацию затрат для экспортеров на транспортировку продукции, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, соглашение уже подписано. Возможная бюджетная субсидия для экспортеров на транспортировку продукции будет в три раза меньше — теперь она может достигать лишь 7% от общей суммы контракта против прежних 25%.

РЭЦ уже поставил в известность российских экспортеров об изменениях.

На транспортные субсидии в прошлом году было выделено 9 млрд рублей, деньги закончились к концу лета, после чего Мипромторг попытался согласовывать выделение дополнительных средств. В итоге финансирование составило 14,6 млрд рублей. По словам источников издания, этого не хватило для всех участников программы. В 2019 г. на программу выделили только 5 млрд рублей.

Против сокращения субсидии уже выступили экспортеры с действующими контрактами, среди которых «РМ Рейл»(входит в «Русские машины» Олега Дерипаски).

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