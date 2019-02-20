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20.02.19 / 20:30 Новости / Петербург и Ленобласть

В Ленинградской области выросла доля несырьевого экспорта

Общий экспорт региона - 7.1 млрд. долларов

В 2018 году Ленинградская область экспортировала продукцию на более чем $7.1 млрд. Это на 26.8% больше, чем в 2017 году. 96% экспорта составила несырьевая продукция, что составляет $6.8 млрд.

Александр Дрозденко отметил, что в последние три года экспорт несырьевой продукции сохраняет положительную динамику. Учитывая такие показатели, губернатор выразил уверенность, что к 2025 году доля несырьевого экспорта в регионе составит 90%,- сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

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