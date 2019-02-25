Кремль опроверг данные Bloomberg о том, что Владимир Путин высказывался по делу Майкла Калви Майкл Калви арестован до 13 апреля

Президент России не высказывал свою позицию по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тем самым он опроверг информацию агентства Bloomberg.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на некие свои источники, сообщило, что Владимир Путин заявил, что подозрение в хищении 2,5 млрд рублей нельзя игнорировать. Комментируя «Интерфаксу» данные Bloomberg, Дмитрий Песков сообщил, что никаких личных предпочтений по делу Майкла Калви глава государства не высказывал.

Основатель и партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви арестован до 13 апреля.