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Петербург

Информация о строительстве дорог, городских праздниках, визитах значимых персон, новых законах о Виталия Милонова (и не только) - в актуальных материалах "Агентства Бизнес Новостей"

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В конфликте вокруг «Акселя» обозначилась тень настоящего владельца

Новости

6 марта  10:50
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Масочный режим в петербургском метро продлили до 30 апреля

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3 марта  14:21
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Российские рестораторы: меню будем жестко сокращать

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2 марта  17:04
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В Санкт-Петербурге с 4 марта отменяют QR-коды

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2 марта  17:00
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Выходные в Санкт-Петербурге: авиабилет жителям СЗФО обойдется в среднем в 9528 рублей

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2 марта  15:45
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В РФ отменяют массовые развлечения, а в Петербурге устраивают пляски с оркестром за 16 млн рублей

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2 марта  15:40
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Прорыв трубы произошел на Бухарестской улице в Петербурге

Новости

2 марта  11:19
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Направления развития партии обсудили в Петербурге на конференции регионального отделения «Единой России»

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2 марта  10:11
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Жилкомсервис №1 убирает остатки зимы из петербургских дворов

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1 марта  17:55
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В Санкт-Петербурге отреставрируют деревянный особняк Ропса

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28 февраля  18:02
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Почти 9 000 школьных классов В Петербурге перешли на удаленный формат обучения

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28 февраля  16:19
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Петербург снова догнал Москву по суточной смертности от COVID-19

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27 февраля  12:31
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За сутки в РФ выявлено 122 955 случаев коронавируса, из них 8 724 в Петербурге и Ленобласти

Ленобласть

26 февраля  12:31
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Жителей Петербурга предупредили о сильном ветре в субботу, 26 февраля 2022 года

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25 февраля  18:33
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В Санкт-Петербурге обсудят новые формы занятости и развитие рынка труда

Петербург

25 февраля  16:50
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Санкт-Петербург остается лидером по суточной заболеваемости COVID-19

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25 февраля  14:50
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УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в Париж

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25 февраля  13:15
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Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев выступил на встрече Экспертного Клуба Петербурга

Новости

24 февраля  20:01
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Состоялось заседание экспертного клуба Петербурга

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24 февраля  19:33
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В Петербурге подтвердили 8 742 случая заражения COVID-19

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24 февраля  16:54
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7 марта 17:28

Levi&#8217;s объявили о приостановке работы в России

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7 марта 16:07

Samsung больше не будет продавать смартфоны с бесплатной зарядкой

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7 марта 15:48

Valio и Paulig приостановили работу своих производств в России

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7 марта 15:37

Терапевт Алексеева назвала лекарство для профилактики тромбозов после COVID-19

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7 марта 15:07

Экономисты рассказали, где лучше хранить деньги дома

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7 марта 15:02

Boeing прекратила покупать российский титан

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7 марта 14:51

Стоимость газа в Европе возросла до 4&nbsp;000 долларов

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7 марта 14:48

Косметическая компания Sephora объявила о закрытии своих магазинов в России

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