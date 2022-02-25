Петербург
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Выходные в Санкт-Петербурге: авиабилет жителям СЗФО обойдется в среднем в 9528 рублей
Новости
2 марта 15:45
В РФ отменяют массовые развлечения, а в Петербурге устраивают пляски с оркестром за 16 млн рублей
Новости
2 марта 15:40
Направления развития партии обсудили в Петербурге на конференции регионального отделения «Единой России»
Новости
2 марта 10:11
Почти 9 000 школьных классов В Петербурге перешли на удаленный формат обучения
Новости
28 февраля 16:19
За сутки в РФ выявлено 122 955 случаев коронавируса, из них 8 724 в Петербурге и Ленобласти
Ленобласть
26 февраля 12:31
Жителей Петербурга предупредили о сильном ветре в субботу, 26 февраля 2022 года
Новости
25 февраля 18:33
Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев выступил на встрече Экспертного Клуба Петербурга
Новости
24 февраля 20:01
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