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Ретейл

Новости ретейла, все о розничной торговле в России - Москве, Санкт-Петербурге и других городах

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IKEA приостанавливает работу в России и Белоруссии

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3 марта  14:40
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Компания Lego объявила о приостановке поставок в Россию

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3 марта  13:15
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Компания Nokia прекратила поставки оборудования в Россию

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2 марта  17:31
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Производители колбас ожидают рост цен на мясо

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1 марта  15:58
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Российские товары исчезают из финских магазинов

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28 февраля  11:06
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В России прогнозируют рост цен на электронику на 10-30 %

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25 февраля  09:53
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Ритейлер DNS поднял цены на 30 % из-за возросшего спроса на электронику

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25 февраля  07:47
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Петербургский застройщик начал продажу стройматериалов через приложение

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24 февраля  12:55
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Пищепром: рост был, но впереди много закрытий

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22 февраля  10:17
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«Магнит» планирует открывать до 600 дискаунтеров ежегодно

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17 февраля  17:54
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Акционеры «Ленты» утвердили допэмиссию для покупки «Утконоса»

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15 февраля  10:49
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«Спортмастер» запустил в малых городах новый формат магазинов

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10 февраля  11:07
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«ВкусВилл» открыл магазин без касс и продавцов

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9 февраля  10:32
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Корпорация Toshiba разделится на две компании

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8 февраля  09:10
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Аптечная сеть «Ригла» запустила продажи косметики

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7 февраля  10:39
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Paolo Conte может стать банкротом и закрыть магазины

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4 февраля  11:40
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Производитель Alpen Gold и Milka объяснил рост цен на шоколад

Ретейл

3 февраля  09:50
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Банк «Траст» отсудил несколько бывших супермаркетов Billa

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2 февраля  14:37
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В России начали отменять QR-коды для посещения ресторанов и магазинов

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1 февраля  13:40
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Магазины «Дикси» начали закрывать после покупки «Магнитом»

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1 февраля  10:54
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7 марта 12:15

С 7 марта некоторым пенсионерам начнут выплачивать по 4430 рублей

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7 марта 12:05

Цены на «вторичку» в России могут снизиться на 25%

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7 марта 11:32

Названы факторы, которые остановят падение рубля

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7 марта 11:11

Аналитик Потавин объяснил, когда стоит продавать доллары

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7 марта 10:39

Финская компания Fazer приостановила деятельность в России

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7 марта 10:21

Россиян призвали отказаться от дорогих покупок

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7 марта 09:55

В Госдуме призвали повысить стоимость рабочего часа

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7 марта 09:33

В России предложили продавать хлеб без упаковки

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