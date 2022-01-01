Новости ретейла, все о розничной торговле в России - Москве, Санкт-Петербурге и других городах
IKEA приостанавливает работу в России и Белоруссии
Новости
3 марта 14:40
Компания Lego объявила о приостановке поставок в Россию
3 марта 13:15
Компания Nokia прекратила поставки оборудования в Россию
2 марта 17:31
Производители колбас ожидают рост цен на мясо
1 марта 15:58
Российские товары исчезают из финских магазинов
28 февраля 11:06
В России прогнозируют рост цен на электронику на 10-30 %
25 февраля 09:53
Ритейлер DNS поднял цены на 30 % из-за возросшего спроса на электронику
25 февраля 07:47
Петербургский застройщик начал продажу стройматериалов через приложение
24 февраля 12:55
Пищепром: рост был, но впереди много закрытий
22 февраля 10:17
«Магнит» планирует открывать до 600 дискаунтеров ежегодно
17 февраля 17:54
Акционеры «Ленты» утвердили допэмиссию для покупки «Утконоса»
15 февраля 10:49
«Спортмастер» запустил в малых городах новый формат магазинов
10 февраля 11:07
«ВкусВилл» открыл магазин без касс и продавцов
9 февраля 10:32
Корпорация Toshiba разделится на две компании
8 февраля 09:10
Аптечная сеть «Ригла» запустила продажи косметики
7 февраля 10:39
Paolo Conte может стать банкротом и закрыть магазины
4 февраля 11:40
Производитель Alpen Gold и Milka объяснил рост цен на шоколад
Ретейл
3 февраля 09:50
Банк «Траст» отсудил несколько бывших супермаркетов Billa
2 февраля 14:37
В России начали отменять QR-коды для посещения ресторанов и магазинов
1 февраля 13:40
Магазины «Дикси» начали закрывать после покупки «Магнитом»
1 февраля 10:54
7 марта 12:15
С 7 марта некоторым пенсионерам начнут выплачивать по 4430 рублей
7 марта 12:05
Цены на «вторичку» в России могут снизиться на 25%
7 марта 11:32
Названы факторы, которые остановят падение рубля
7 марта 11:11
Аналитик Потавин объяснил, когда стоит продавать доллары
7 марта 10:39
Финская компания Fazer приостановила деятельность в России
7 марта 10:21
Россиян призвали отказаться от дорогих покупок
7 марта 09:55
В Госдуме призвали повысить стоимость рабочего часа
7 марта 09:33
В России предложили продавать хлеб без упаковки
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