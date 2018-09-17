Акции «Русала» подорожали на Московской бирже на 9% На фоне разъяснений Минфина США

Акции UC Rusal и глобальные депозитарные расписки En+ Group в понедельник открылись ростом на Московской бирже на 9%. Об этом в понедельник свидетельствуют данные биржи.

Уровень закрытия пятницы составлял 23,36 рубля, в понедельник же акции открылись на отметке 25,47 рубля. GDP En+ стоили в пятницу 267,5 рубля, в понедельник их цена выросла до 287 рублей. Позже ценные бумаги начали дешеветь до отметок с ростом примерно на 5%.

Рост ценных бумаг и депозитарных расписок наблюдается на фоне разъяснений Минфина США по сделкам с компаниями. Конграгенты UC Rusal и En+ могут заключать с компаниями новые сделки при условии, что такие же сделки заключались до 6 апреля 2018 года, когда компании попали в санкционные списки. В Минфине сочли такие сделки поддерживающими деловую активность и не нарушающими режим санкций.

Напомним, в апреле против «Русала» и En+ ввели санкции как против компаний Олега Дерипаски. Тогда акции «Русала» обрушились вполовину. Ранее в сентябре акции UC Rusal подешевели на 7% в ходе торгов Гонконгской биржи после новостей о возможном сокращении производства.