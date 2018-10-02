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02.10.18 / 18:54 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась на понижении

Индекс Мосбиржи - 2449,70; РТС - 1181,61

Фото АБН

Московская биржа закрылась на понижении. Индекс Мосбиржи упал на 0,91% до 2449,70 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,81% и составил 1181,61 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила. что российский рынок акций к вечеру вторника оказался в «красной» зоне. При этом, это просто вялая попытка фиксации прибыли у рекордных максимумов — широких распродаж на рынке не видно, инвесторы следят за новостным потоком. Индекс Мосбиржи спустился ниже комфортного «быкам» диапазона 2460-2485 пунктов, торгуется около 2455 пунктов. Если к завтрашнему дню настроения на площадке не изменятся, рублевый индикатор сползет в область 2430 пунктов. Индекс РТС, как ранее и было сказано, может довольно продолжительное время балансировать в коридоре 1150-1200 пунктов. Примерно в середине этого диапазона он сейчас и стоит, уточнила аналитик.

Рубль отступает в парах с иностранными валютами под «нажимом» доллара США и смешанного отношения к новости о том, что с завтрашнего дня Минфин РФ возвращается к аукционам по размещению ОФЗ. По мнению аналитика, ведомство считает внешние поводы для рублевой волатильности иссякшими. Также Минфин уверен, что укрепившийся в последнее время рубль выстоит, если аукцион пойдет не по идеальному сценарию. Доллар США закрывает день в пределах 65,35-65,65 рубей, евровалюта финиширует в пределах 75,30-76,95 рублей.

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