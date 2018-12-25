Lifequality Evolution предложила построить в устье реки Смоленки террасный парк с библиотекой Не менее чем за 500 млн рублей

Компания Lifequality Evolution предложила построить в устье реки Смоленки террасный парк с библиотекой русского авангарда. Соответствующее заявление организация сделала во вторник.

Lifequality Evolution готова вложить в проект не менее 500 млн рублей. Компания отметила, что уже обратилась к властям Петербурга с просьбой выделить под проект участок земли. Это участок №1 на Морской набережной.

Организация предлагает разместить на Васильевском острове заглубленное здание высотой в 18 м и общей площадью в 3 тыс. кв.м. «Со стороны здание будет представлять собой зеленый холм с террасами. Даже остекление объекта обращено внутрь, снаружи – только природный материал», — отметил глава Lifequality Evolution Андрей Литвинов. Внутри здания он намерен разместить собственный офис и музей-библиотеку русского авангарда.

Отметим, ранее в устье реки Смоленки на участке №1 по улице Кораблестроителей планировали строить апарт-отель. Власти Петербурга заключили соглашение с Plaza Lotus Group. Местные жители выступили против, а ЗакС города внес территорию в перечень запрещенных для застройки участков. Plaza Lotus Group не прекратила строительства. Ранее во вторник УФАС по Петербургу заявило, что соглашение между городом и компанией заключено с нарушением закона.