Все новости

09.01.19 / 18:55 Новости / Россия и мир

Небоскреб Chrysler Building на Манхэттене выставят на продажу

Сумма, в которую оценивается здание, неизвестна

Фото nycgo.com

Владельцы небоскреба Chrysler Building на Манхэттене в Нью-Йорке планируют продать здание. Об этом в среду пишет The Wall Street Journal со ссылкой на CBRE Group, которая была выбрана для поиска покупателя.

О потенциальных покупателях здания в настоящее время неизвестно. По мнению опрошенных изданием экспертов, на цену актива могут повлиять затраты на ремонт и техническое обслуживание здания, указывает «Интерфакс».

В настоящее время 90% Chrysler Building принадлежит государственному фонду Абу-Даби Abu Dhabi Investment Counci. В 2008 году фонд заплатил за эту долю порядка $800 млн. Оставшиеся 10% находятся у девелопера Tishman Speyer Properties.

Добавим, Chrysler Building был построен в 1930 году. Это 77-этажное здание высотой 320 метров стоит на пересечении 42-й улицы и Лексингтон-авеню на Манхэттене. Автор проекта небоскреба — архитектор Уильям ван Элен. Здание является одним из символов Нью-Йорка.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.