Небоскреб Chrysler Building на Манхэттене выставят на продажу Сумма, в которую оценивается здание, неизвестна

Владельцы небоскреба Chrysler Building на Манхэттене в Нью-Йорке планируют продать здание. Об этом в среду пишет The Wall Street Journal со ссылкой на CBRE Group, которая была выбрана для поиска покупателя.

О потенциальных покупателях здания в настоящее время неизвестно. По мнению опрошенных изданием экспертов, на цену актива могут повлиять затраты на ремонт и техническое обслуживание здания, указывает «Интерфакс».

В настоящее время 90% Chrysler Building принадлежит государственному фонду Абу-Даби Abu Dhabi Investment Counci. В 2008 году фонд заплатил за эту долю порядка $800 млн. Оставшиеся 10% находятся у девелопера Tishman Speyer Properties.

Добавим, Chrysler Building был построен в 1930 году. Это 77-этажное здание высотой 320 метров стоит на пересечении 42-й улицы и Лексингтон-авеню на Манхэттене. Автор проекта небоскреба — архитектор Уильям ван Элен. Здание является одним из символов Нью-Йорка.