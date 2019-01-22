Санация, штраф MasterCard и налоговый вычет на фитнес. Итоги вторника

Во вторник Центробанк РФ забрал на санацию «Московский индустриальный банк», Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570 млн евро, а Минфин РФ предложил ввести налоговый вычет на фитнес. Кроме того, СМИ узнали, что для вице-премьеров введут ключевые показатели эффективности, а Павел Дуров планирует в марте запустить криптовалюту для всех.

Минфин РФ предложил ввести налоговый вычет на фитнес. Ожидается, что документ вступит в силу в 2020 году.

ЦБ начал санацию «Московского Индустриального банка». Регулятор оценивает «дыру» в его капитале в 60-100 млрд рублей.

Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570 млн евро. Платежная система получила штраф за нарушение антимонопольных правил.

The Bell узнал, что основатель Telegram Павел Дуров планирует запустить криптовалюту для всех в марте. По данным издания, в течение месяца пройдет встреча с крупнейшими инвесторами проекта.

Для российских вице-премьеров введут ключевые показатели эффективности. Как пишет «Коммерсант», систему введут для оценки исполнения национальных проектов.