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23.01.19 / 21:22 Новости / Россия и мир / Экономика

Долги россиян за газ, цены на алкоголь и электроэнергия. Итоги среды

Долги потребителей за газ составляют порядка 137,7 млрд рублей, рассказала в среду «дочка» «Газпрома». В свою очередь СМИ сообщили, что российские импортеры алкоголя начали повышать цены. Также стало известно, что правительство решило отложить дифференциацию цен на электроэнергию, а Сбербанк планирует отменить комиссию за переводы внутри банка. Между тем Дмитрий Медведев раскритиковал «Роскосмос».

Коллаж АБН

Сбербанк планирует отменить комиссию за переводы внутри банка. Однако глава кредитной организации Герман Греф не назвал конкретные сроки.

Медведев рекомендовал «Роскосмосу» «меньше говорить и больше делать». Российский премьер раскритиковал организацию за недостаточно эффективное использование инвестиций.

Российские импортеры алкоголя начали повышать цены. Как пишет «Коммерсантъ», причиной роста цен стало повышение НДС, а также ослабление рубля и введение помарочного учета.

Долги потребителей за газ составляют порядка 137,7 млрд рублей, сообщили в «Газпром межрегионгазе». Из этой суммы около 37,9 млрд рублей – долги населения.

Правительство решило отложить дифференциацию цен на электроэнергию. Кроме того, пока не собираются отменять понижающий коэффициент для квартир с электроплитами и частных домов.

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