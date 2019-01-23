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23.01.19 / 20:17 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге законсервируют строящиеся станции метро

Смольный также заключит договор охраны объектов

Фото АБН

Власти Петербурга в ближайшее время заключат договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружений строящихся объектов метрополитена. Об этом в среду сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Помимо этого, планируется заключить договор по охране строящихся объектов, передает ТАСС. В КРТИ отметили, что «ни в коем случае не пустят данную ситуацию на самотек».

На этой неделе Смольный решил расторгнуть все госконтракты на строительство объектов метрополитена с ОАО «Метрострой». Причина – срывы сроков работ, а также задержки по выплате зарплат метростроителям. В ответ «Метрострой» упрекнул городские власти в некомпетентности, заявив, что Смольный «сделал все, чтобы завести ситуацию в тупик». Между тем власти Петербурга планируют привлечь новые компании для строительства метро.

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