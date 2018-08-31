«Яндекс. Видео» и «М.Видео». Итоги пятницы

Роскомнадзор в ходе проверки установил, что оснований для ограничения доступа к сервису «Яндекс.Видео» в настоящий момент нет. Группа «М.Видео-Эльдорадо» закрыла сделку по покупке российского бизнеса Media Markt. А «Газпром» не исключает, что по итогам 2018 года выплатит дивиденды в размере 8,04 рубля за акцию.

Роскомнадзор в ходе проверки установил, что оснований для ограничения доступа к сервису «Яндекс.Видео» в настоящий момент нет. Речь идет о требованиях, перечисленных в определениях Мосгорсуда о принятии обеспечительных мер по защите авторских прав на продукцию телеканалов холдинга «Газпром-медиа». При этом «Газпром-медиа» не планирует отказываться от судебных исков к технологической компании.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» закрыла сделку по покупке российского бизнеса Media Markt. Немецкая MediaMarktSaturn приобрела 15% акций ПАО «М.Видео» у группы «Сафмар»; в свою очередь «М.Видео-Эльдорадо» стала владельцем 100% в ООО «Медиа-Сатурн-Русланд».

Компания «Газпром» не исключает, что по итогам 2018 года выплатит дивиденды в размере более чем 8,04 рубля за акцию. Точнее прогнозировать уровень выплат начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников отказался, добавив, что пока ситуация сказывается в пользу дивидендных выплат выше уровня 2017 года.

Центробанк РФ обяжет банки информировать регулятора о незаконных переводах со счетов их клиентов. Предполагается, что кредитные организации смогут на два дня приостанавливать операции при подозрении на вывод средств без ведома клиента.

Также Центробанк сохранил прогноз по росту ВВП на 2018 год в целом. При этом на III квартал прогноз ухудшен: ВВП вырастет на 1,3-1,7%, полагают эксперты, а не на 1,5-2%, как считали ранее.