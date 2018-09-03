Все новости

03.09.18 / 20:59 Новости / Россия и мир

«Победа», хлеб и нефть. Итоги понедельника

Авиакомпания«Победа» с 4 сентября повышает минимальный тариф на провоз 10 кг багажа до 777 рублей. Российские ведомства проверяют информацию о возможном подорожании цен на хлеб. Средняя цена нефти марки Urals в январе-августе 2018 года выросла на 39% год к году.

Коллаж АБН

Авиакомпания«Победа» с 4 сентября повышает минимальный тариф на провоз 10 кг багажа до 777 рублей в связи с требованиями ФАС. Промотариф компании разрешал провоз багажа до 10 кг за 499 рублей.

Минсельхоз РФ прокомментировал информацию о резком росте цен на хлеб и сообщил, что предпосылок для этого нет. По данным ведомства, полученный в этом году урожай позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом. Федеральная антимонопольная служба также проверит заявления о возможном росте цен на хлеб.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-августе 2018 года выросла на 39% год к году. Средняя цена Urals за рассматриваемый период составила $69,73 за баррель.

Средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках России резко выросла – на 0,24 процентных пункта. Причиной взлета максимальной ставки вкладов стало повышение ставок в Сбербанке и «Россельхозбанке».

В августе инфляционные ожидания населения РФ составили 9,9%. По сравнению с июлем, ожидания увеличились на 0,2%.

Росстат при публикации данных об объемах, структуре и динамике ВВП за 2011-2017 годы не раскрыл компонент, которые прибавляют к номинальному ВВП несколько триллионов рублей, что составляет 4,75%. В ведомстве сообщили, что засекреченные данные касаются расходов на вооружение и интеллектуальную собственность, и это связано с требованиями закона о государственной тайне.

В ближайшие три года федеральный бюджет направит в Пенсионный фонд трансферты на общую сумму 10 трлн рублей. Согласно опубликованному проекту бюджета фонда, общие доходы ПФР в 2019 году составят 8,625 трлн рублей, расходы – 8,648 трлн рублей, дефицит составит 23 млрд рублей.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.