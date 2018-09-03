«Победа», хлеб и нефть. Итоги понедельника

Авиакомпания«Победа» с 4 сентября повышает минимальный тариф на провоз 10 кг багажа до 777 рублей. Российские ведомства проверяют информацию о возможном подорожании цен на хлеб. Средняя цена нефти марки Urals в январе-августе 2018 года выросла на 39% год к году.

Авиакомпания«Победа» с 4 сентября повышает минимальный тариф на провоз 10 кг багажа до 777 рублей в связи с требованиями ФАС. Промотариф компании разрешал провоз багажа до 10 кг за 499 рублей.

Минсельхоз РФ прокомментировал информацию о резком росте цен на хлеб и сообщил, что предпосылок для этого нет. По данным ведомства, полученный в этом году урожай позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом. Федеральная антимонопольная служба также проверит заявления о возможном росте цен на хлеб.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-августе 2018 года выросла на 39% год к году. Средняя цена Urals за рассматриваемый период составила $69,73 за баррель.

Средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках России резко выросла – на 0,24 процентных пункта. Причиной взлета максимальной ставки вкладов стало повышение ставок в Сбербанке и «Россельхозбанке».

В августе инфляционные ожидания населения РФ составили 9,9%. По сравнению с июлем, ожидания увеличились на 0,2%.

Росстат при публикации данных об объемах, структуре и динамике ВВП за 2011-2017 годы не раскрыл компонент, которые прибавляют к номинальному ВВП несколько триллионов рублей, что составляет 4,75%. В ведомстве сообщили, что засекреченные данные касаются расходов на вооружение и интеллектуальную собственность, и это связано с требованиями закона о государственной тайне.

В ближайшие три года федеральный бюджет направит в Пенсионный фонд трансферты на общую сумму 10 трлн рублей. Согласно опубликованному проекту бюджета фонда, общие доходы ПФР в 2019 году составят 8,625 трлн рублей, расходы – 8,648 трлн рублей, дефицит составит 23 млрд рублей.