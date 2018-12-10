Самые высокие пенсии и экономический потенциал. Итоги понедельника

Пенсионный фонд России назвал регионы с самой высокой пенсией, а правительство выделило регионам с высоким экономическим потенциалом 19,96 млрд рублей. Кроме того, военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начали проверку поставщика продуктов для Росгвардии – мясокомбината «Дружба народов».

Пенсионный фонд России назвал регионы с самой высокой пенсией. Самая высокая пенсия у жителей Чукотки – 25 173 рубля, в Ненецком автономном округе – 22 050 рублей, Магаданской области – 21 508 рублей, камчатском крае – 21 342 рубля, Ямало-Ненецком автономном округе – 21 008 рублей. Самые низкие пенсионные выплаты в Кабардино-Балкарии – в среднем 11 413 рублей, Дагестане – 11 653 рубля, Калмыкии – 12 137 рублей.

Правительство выделило регионам с высоким экономическим потенциалом 19,96 млрд рублей. Самые высокие показатели у Камчатского края, Белгородской и Сахалинской областях.

Правительство запретило продавать спиртосодержащую продукцию дешевле алкоголя. Согласно документу, продавать дешевле алкоголя запрещается непищевую продукцию с содержанием спирта более 28%.

Застройщики за год перечислили в Фонд защиты прав дольщиков более 7,5 млрд рублей. В настоящий момент средства в фонд отчисляют более 2 тыс. застройщиков.

Военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начали проверку поставщика продуктов для Росгвардии – мясокомбината «Дружба народов». В августе текущего года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о том, что после постановления о единственном поставщике стоимость продуктов для войск выросла в два-три раза.