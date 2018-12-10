Все новости

10.12.18 / 21:05 Новости / Россия и мир

Самые высокие пенсии и экономический потенциал. Итоги понедельника

Пенсионный фонд России назвал регионы с самой высокой пенсией, а правительство выделило регионам с высоким экономическим потенциалом 19,96 млрд рублей. Кроме того, военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начали проверку поставщика продуктов для Росгвардии – мясокомбината «Дружба народов». 

Коллаж АБН

Пенсионный фонд России назвал регионы с самой высокой пенсией. Самая высокая пенсия у жителей Чукотки – 25 173 рубля, в Ненецком автономном округе – 22 050 рублей, Магаданской области – 21 508 рублей, камчатском крае – 21 342 рубля, Ямало-Ненецком автономном округе – 21 008 рублей. Самые низкие пенсионные выплаты в Кабардино-Балкарии – в среднем 11 413 рублей, Дагестане – 11 653 рубля, Калмыкии – 12 137 рублей.

Правительство выделило регионам с высоким экономическим потенциалом 19,96 млрд рублей. Самые высокие показатели у Камчатского края, Белгородской и Сахалинской областях.

Правительство запретило продавать спиртосодержащую продукцию дешевле алкоголя. Согласно документу, продавать дешевле алкоголя запрещается непищевую продукцию с содержанием спирта более 28%.

Застройщики за год перечислили в Фонд защиты прав дольщиков более 7,5 млрд рублей. В настоящий момент средства в фонд отчисляют более 2 тыс. застройщиков.

Военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начали проверку поставщика продуктов для Росгвардии – мясокомбината «Дружба народов». В августе текущего года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о том, что после постановления о единственном поставщике стоимость продуктов для войск выросла в два-три раза.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.