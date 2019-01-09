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09.01.19 / 21:41 Новости / Россия и мир / Экономика

Дорожающие нефть, бензин и рубль. Итоги среды

В среду выросли цены на нефть, а рубль укрепился к доллару и евро. Вместе с тем в России подорожал и бензин. Тем временем Минтруд пообещал рост зарплат всем бюджетникам, «Почта России начала удаленно взимать пошлины за покупки в зарубежных онлайн-магазинах, а Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России на 2019 год.

Коллаж АБН

Цены на нефть росли на 4,6-5,3% в ходе торгов. Нефть Brent пробила отметку $61 за баррель, а WTI торговалась выше $52 за баррель.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России на 2019 год. Рост ожидается на 1,5% вместо 1,8% ранее.

Цены на бензин на АЗС России выросли на 60-79 копеек. Однако это повышение находится в оговоренных правительством пределах.

«Почта России» начала удаленно взимать пошлины за покупки в иностранных онлайн-магазинах. На каких ритейлеров будет распространяться проект неизвестно.

Топилин пообещал рост зарплат всем бюджетникам. Но конкретные размеры и сроки повышения он не назвал, указав, что ситуация зависит от экономики региона.

Центробанк РФ понизил курсы доллара и евро на четверг. Курс доллара составит 67,0795 рубля, курс евро — 76,9066 рубля.

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