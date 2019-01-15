Ипотека, онлайн-казино и налог на выезд. Итоги вторника

Голикова рассказала о новых ипотечных льготах для семей с детьми. ФНС запретила проводить платежи онлайн-казино Azino777. А утром прозвучала идея ввести налог на выезд россиян за рубеж.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о новых льготах по ипотеке для семей с детьми. Одна из мер предусматривает продление действия льготной процентной ставки по ипотеке, либо установление ее на весь период кредита. Также предлагается выделять субсидии, «исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на четыре процентных пункта».

ФНС запретила российским платежным системам и банкам осуществлять денежные переводы в адрес компании Victory777 N.V. – организатора азартных игр нелегального онлайн-казино Azino777. Мера была принята, поскольку другие способы блокировки ресурса не принесли результата.

Ассоциация туроператоров России и вице-премьер Ольга Голодец прокомментировали инициативу о введении налога на выезд россиян за границу. По словам представителя АТОР, для развития российского туризма более целесообразно упрощать визовый режим, например, делать электронные визы, а также создавать благоприятные условия для бизнеса, работающего в сфере туризма. Голодец подчеркнула, что в настоящий момент более актуальны увеличение доступности страны для въезда и льготирование всех видов туризма.

Центробанк, Минфин и ФАС России проанализировали рынок онлайн- и мобильных денежных переводов физических лиц. Ведомства предлагают, во-первых, обязать банки уравнять комиссии за внутри- и межрегиональные переводы в рамках одной кредитной организации, во-вторых, обязать банки присоединиться к создаваемой регулятором системе быстрых платежей (СБП).

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов заявил, что наиболее сложным вопросом в работе правительства в прошлом году стало изменение пенсионного законодательства. «Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно», — сказал Силуанов.